بعد عودته من الغيبوبة .. روسيا تطالب التحقيق مع “نافالني”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2020 1:02 مساءً

بعد احتجاج موسكو لدى السفير الألماني في 9 أيلول على “الاتهامات التي لا أساس لها والانذارات” التي تطلقها بلاده في قضية تسمم المعارض الروسي أليكسي نافالني، محذرة من أن رفض تسليمها ملفه سيعتبر “استفزازا وقحا وعدائيا”. معتبرة أن الحكومة الألمانية تستخدم قضية نافالني لـ”تشويه سمعة” موسكو “على الساحة الدولية”.

أعلنت الشرطة الروسية، الجمعة، أنها ستطلب من ألمانيا السماح لعناصرها بالتحقيق مع المعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني، الذي يخضع للعلاج في برلين بعد تعرّضه للتسميم.

ووفق وكالة فرانس برس أفادت شرطة النقل في سيبيريا، التي تعمل على تعقّب تحرّكات نافالني قبل مرضه، في بيان، أن روسيا ستطلب بأن تشارك شرطتها وأحد “خبرائها” في التحقيق الذي يجريه الألمان

وطلبت الشرطة الروسية أيضا بأن يتمكن محققوها من طرح “أسئلة إيضاحية وإضافية” على المعارض وغيره ممن يدلون بشهاداتهم.

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ويمثل الأمر تحولا في موقف روسيا التي كانت تنكر في البداية تعرض معارض الكرملين البارز للتسسم، واعتبرت أن الألمان “تسرعوا” في استنتاج التسمم.

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من تنديد الكرملين بالتصريحات الأميركية التي رجحت بأن يكون تسميم نافالني قد تم بأمر من “مسؤولين روس كبار”.

وعلق وزير الخارجية سيرغي لافروف بأن “موسكو بحاجة إلى معلومات من ألمانيا بخصوص المعارض الروسي أليكسي نافالني”

وفي مقابلة إذاعية أجراها بومبيو البارحة قال:“ أعتقد أنّ الناس حول العالم يرون هذا النوع من الأنشطة على ما هو عليه. وعندما يرون محاولة لتسميم منشقّ، مع إدراكهم بأنّ هناك احتمالاً كبيراً بأن يكون هذا قد تمّ في الواقع بأمر من مسؤولين روس كبار، فأعتقد أنّ هذا ليس جيّداً للشعب الروسي”.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال في وقت سابق أنّه لم يرَ أيّ أدلّة حتّى الآن على تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني، مضيفًا في الوقت نفسه أنّه ليس لديه سبب للتشكيك في ما قالته برلين التي تؤكّد من جهتها أنّ لديها “أدلّة قاطعة” في هذه القضيّة.