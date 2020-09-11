كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ ساعة واحدة الخارجية الروسية تدين قرار واشنطن دانت وزارة الخارجية الروسية الجمعة إعلان واشنطن فرض عقوبات على أوكراني تتهمه بأنه “عميل روسي” وثلاثة روس بتهمة التدخل في الحملة الانتخابية الأميركية، معتبرة أنها “اتهامات مجانية”. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في لقاء مع صحافيين إن “هذا القرار لا يحوي شيئا سوى مؤشر على اتباع النهج المعتاد الذي يهدف إلى إطلاق اتهامات مجانية ضد الروس”.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد فرض واشنطن عقوبات على أوكراني..موسكو تصف الاتهامات بالـ “مجانية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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