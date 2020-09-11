في مسعى لتهدئة التوتر شرق المتوسط.. بومبيو إلى قبرص غداً

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ 3 ساعات

في مسعى أميريك للوصول إلى تهدئة شرق متوسطية بين الجارين اللدودين تركيا واليونان، سيقوم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بزيارة إلى قبرص غداً السبت سعياً لتهدئة التوتر في المنطقة.

واشار بومبيو الى أن “زيارته إلى قبرص تأتي استكمالا لاتصالات أجراها الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس”.

واعتبر أنه “يجب حل النزاع بطريقة دبلوماسية وسلمية”. وأضاف، “أعمل على هذا الأمر في محاولة للتأكد من أنني أفهم الأخطار المرتبطة به من وجهة نظر القبارصة”.

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ونوّه بـ”دور ألمانيا في السعي إلى خفض التوتر الذي تغذيه ممارسات تركيا في شرق المتوسط، كما لعبت فرنسا دورا أساسيا في ردع أنقرة عن تصرفاتها، إذ دعمت اليونان وقبرص”.

وقال بومبيو، “نأمل بأن يكون هناك حوار حقيقي، ونأمل في أن يتم سحب العتاد العسكري ليكون من الممكن عقد هذه المحادثات”. وتأتي زيارة بومبيو بعد وقت قصير على رفع الولايات المتحدة الحظر المفروض منذ عقود على قبرص، مما أثار حفيظة تركيا.

واحتلت تركيا الشطر الشمالي من قبرص منذ العام 1974 عندما اجتاحته ردا على انقلاب دبره قادة عسكريون في أثينا في مسعى لتوحيد الجزيرة التي تقطنها غالبية يونانية مع اليونان.​