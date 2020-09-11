دول من رابطة الدول المستقلة تختبر جهوزيتها للدفاع الجوي المشترك

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ 3 ساعات

أجرت سبع من الدول المنتمية إلى ما يعرف برابطة الدول المستقلة، أجرت اختبارات على جهوزيتها القتالية لمنظومة الدفاع الجوي المشترك، وذلك من خلال تدريبات بدأتها اليوم الجمعة.

وتعليقاً على هذه التدريات، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه سيتم خلال ذلك التدرب على استخدام قوات الدفاع الجوي ضد الطائرات التي تنتهك حدود بلدان رابطة الدول المستقلة.

وتشارك في التدريبات، روسيا وأرمينيا وبيلاروس، وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان. وتجري إدارة هذه التدريبات، من مركز قيادة القوات الجوية الروسية في موسكو.

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وأضافت الوزارة: “سيتم التدرب على المسائل المتعلقة باستخدام قوات الدفاع الجوي، للتصدي للطائرات التي تنتهك قواعد استخدام المجال الجوي، والطائرات التي تنتهك حدود البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، وتقديم المساعدة لأطقم الطائرات المخطوفة والمتعرضة للحوادث”.

ويشارك في التدريبات، أكثر من 130 مركز قيادة في سبع دول وأكثر من 60 طائرة، من بينها مقاتلات من طراز “ميغ-29″، و”سو-27″، و”ميغ-31″، وكذلك “ياك-130″، و”سو-24″، و”سو-34″، وكذلك قاذفات من طراز “سو-25″، و”تو-22″، و”تو-160”.

يشار إلى أن رابطة الدول المستقلة أو اتحاد الدول المستقلة (CIS) هو منظمة دولية أورو-آسياوية مكونة من 12 جمهورية سوفياتية سابقة ومقرها في مينسك روسيا البيضاء. تكونها كل من روسيا وبيلاروسيا وأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وأرمينيا وأذربيجان وتركمانستان وأوزبكستان وكازخستان وطاجكستان وقيرغيزيا. والرابطة ليست مجرد تنظيم رمزي بحت، وانما منظمة تتحد بتعاون متميز وتشمل مجالات التجارة والتمويل والقوانين، والأمن.