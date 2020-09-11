كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 01:15 مساءً - انت الان تقراء خبر وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 191 ألفاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتفعت الولايات المتحدة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد إلى 191 ألفاً و727 حالة، فيما وصلت الإصابات إلى ستة ملايين و395 ألفاً و603 حالات، وفقاً لأحدث إحصاء مستقل لجامعة جونز هوبكنز.

وبحسب الإحصاء الصادر الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي الخميس (00:00 بتوقيت غرينتش الجمعة) جاء ارتفاع الوفيات والإصابات بعد تسجيل 37 ألفاً و356 حالة إصابة جديدة وألف حالة وفاة.

ورغم أن نيويورك لم تعد الولاية الأكثر تسجيلاً للإصابات في الولايات المتحدة، فإنها ما زالت الأكثر تسجيلاً للوفيات بإجمالي 33 ألفاً و19 حالة، ما يزيد عن حصيلة وفيات كل من فرنسا وإسبانيا.

وتأتي خلف نيويورك من حيث عدد الوفيات كل من نيوجيرسي وكاليفورنيا وتكساس وفلوريدا على الترتيب.

أما من حيث الإصابات، فتأتي كاليفورنيا في الصدارة بـ749 ألفاً و467 حالة، تليها تكساس ثم فلوريدا فنيويورك رابعة.

وتتجاوز حصيلة الوفيات الحالية التقديرات الأولية للبيت الأبيض، الذي توقع في أحسن الأحوال ما بين 100.000 و240.000 حالة وفاة.

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ويتوقع معهد القياسات والتقييمات الصحية في جامعة واشنطن، أنه بحلول الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر ستكون وفيات كورونا في الولايات المتحدة قد تجاوزت 258 ألف حالة تصل إلى 400 ألف بحلول الأول من ديسمبر المقبل.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.