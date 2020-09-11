بعد البيضاء.. الأمن يواصل حربه ضد المشروبات الكحولية المهربة في مراكش

أسفرت عمليات المراقبة، وإجراءات التقنين، التي باشرتها لجنة أمنية مختلطة، تضم ممثلين عن المصالح المركزية للأمن الوطني، وولاية أمن مراكش، يومي 8 و 9 شتنبر الجاري، عن رصد مجموعة من المخالفات التنظيمية، والقانونية داخل العديد من المطاعم المصنفة، ومستودعات خاصة بتخزين المشروبات الكحولية في مدينة مراكش، كما مكنت، أيضا، من ضبط كميات مهمة من المشروبات الكحولية المهربة، وأخرى منتهية الصلاحية، وكميات أخرى تم التلاعب بها للتنصل من المستحقات الجمركية، والضريبية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، أنه تم القيام بعمليات المراقبة، التي شملت مستودعات الخمور، والمشروبات الممزوجة بالكحول، بتنسيق تام مع مصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وذلك للتحقق من الوضعية الجمركية للمشروبات الكحولية الممزوجة، ومدى استيفائها لمعايير السلامة الصحية.

وأوضح المصدر ذاته أن هذه العمليات الأمنية أسفرت عن حجز 34 قنينة منتهية الصلاحية، وقنينات من “الشامبانيا” المهربة، و272 قنينة من المشروبات الكحولية، التي تحمل دمغات جمركية مشكوك فيها، فضلا عن حجز عشرات الآلاف من قنينات الخمور غير الصالحة للاستهلاك، وعدد كبير من الملصقات الضريبية المشكوك فيها.

أما تدابير التقنين، يضيف البلاغ، فقد مكنت من ضبط ست مخالفات، تتعلق بعدم احترام صنف الرخصة، وثماني مخالفات تتعلق بتشغيل عمالة دون الحصول على التراخيص الضرورية، وخمس مخالفات، تتعلق بعدم احترام ضوابط التباعد الاجتماعي، التي تقتضيها حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن مجموعة من المخالفات الأخرى، المرتبطة بعدم احترام معايير السلامة الصحية، وارتداء الكمامة الإجبارية، التي تفرضها الإجراءات المعتمدة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.

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وحسب البلاغ نسه، فإن عشرة أشخاص من المسيرين، والعاملين في المحلات، والمستودعات، أخضعوا لأبحاث تمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد مدى، ومستوى تورطهم في ارتكاب المخالفات، والأفعال الإجرامية المرتكبة.

وتأتي الإجراءات المذكورة، في سياق العمليات الأمنية، التي تباشرها المصالح الأمنية على الصعيد الوطني، من أجل زجر المخالفات المتعلقة بخرق حالة الطوارئ الصحية، فضلا عن تلك المرتبطة باستغلال رخص ترويج المشروبات الكحولية.

وتجدر الإشارة إلى أن عناصر الأمن في مدينة الدارالبيضاء كانت قد اقتحمت أوكار المشروبات الكحولية في المدينة، وذلك في عملية أمنية كبيرة، بداية الشهر الجاري، همت مراقبة وحدة فندقية، كائنة بالشريط الساحلي عين الذئاب.

وأسفرت المعاينات، المنجزة في الوحدة الفندقية المذكورة، عن ضبط مجموعة من الخروقات القانونية، والعناصر التأسيسية، المكونة لأفعال إجرامية يعاقب عليها القانون، منها ما يتعلق بالصحة العامة كالاتجار في المشروبات الكحولية المهربة، وتزوير الملصقات الضريبية، وتزييف العلامات التجارية للمشروبات الكحولية، المعروضة للبيع، علاوة على مخالفات أخرى لإجراءات التقنين، تتمثل في إعداد ملهى ليلي، في خرق صريح لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، مع أنها تتوفر فقط على رخصة لتقديم المشروبات الكحولية، أو الممزوجة بالكحول من الدرجة الأولى.

