قنينات غاز تتسبب في انفجار في مصحة في الدارالبيضاء.. خسائر مادية كبيرة ونقل مرضى نحو مؤسسات استشفائية أخرى – فيديو

تصوير: يونس مردوخ

اهتزت مصحة الأندلس، الكائنة في شارع إدريس السلاوي في مقاطعة أنفا، في مدينة الدارالبيضاء، أمس الخميس، على وقع انفجار قنينات الغاز، ما تسبب في أضرار مادية جسيمة، وهلع في صفوف الأطر الطبية، والمرضى، والسكان المجاورين.

وقال شاهد عيان لـ”اليوم24″، إنه سمع دويا كبيرا جراء انفجار قنينة غاز داخل مصحة الأندلس، مبرزا أنه شاهد أشخاصا مصابين بالقرب من المصحة.

إلى ذلك، أفادت السلطات المحلية لعمالة مقاطعات الدارالبيضاء -أنفا، أن انفجارا لقنينات الغاز سجل، أمس، في مصحة كائنة بشارع إدريس السلاوي في مقاطعة أنفا، ما ألحق خسائر مادية بالطابق السفلي لهذه المؤسسة الاستشفائية، من دون تسجيل أية إصابات بين صفوف نزلائها، أو العاملين فيها.

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وأضافت المصادر نفسها أنه فور إشعارها بالحادث، انتقلت السلطات المحلية، والأمنية، ومصالح الوقاية المدنية إلى عين المكان، لاتخاذ التدابير اللازمة، حيث تم العمل على نقل نزلاء هذه المصحة، البالغ عددهم 19 مريضا، نحو مؤسسات استشفائية أخرى لاستكمال العلاج، من بينهم شخصين كانا في وحدة العناية المركزة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، للكشف عن ظروف، وأسباب حادث الانفجار المذكور.