جاريدو يلمح إلى الرحيل عن الوداد البيضاوي

خرج خوان كارلوس جاريدو، مدرب الوداد البيضاوي، بتدوينة، نشرها على حسابه في أنستغرام، تتضمن صورة له رفقة لاعبي فريقه، في ملعب التداريب بنجلون.

وانتشرت شائعات حول قرب رحيل خوان كارلوس جاريدو عن الوداد، ويرى بعض أن نشره صورة له رفقة لاعبي فريقه، في ملعب التداريب بنجلون، يأتي لنفي شائعات رحيله، فيما يعتقد آخرون أنه التقطها بعد توديع اللاعبين، وشكرهم على حسن تعاونهم معه في الفترة السابقة.

وتراجع مستوى الوداد، منذ عودته من الحجر الصحي، وفشله في استعادة تألقه، الذي كان عليه قبل أزمة فيروس كورونا.

وكان سعيد الناصيري، رئيس الوداد قد عقد اجتماعًا طارئًا مع جاريدو، بعد نهاية مباراة الجيش الملكي، خلص إلى البحث عن صيغة ودية تنهي علاقة الطرفين.

وأبلغ الناصيري جاريدو بالاستياء من مردود الفريق، وتراجع مستوى عدد من اللاعبين، إضافة إلى فقدان صدارة الدوري لصالح الرجاء.

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