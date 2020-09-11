انفجار يهز مدينة أردنية…كرة لهب ضخمة ترتفع في السماء تلتها انفجارات عدة -فيديو

أعلنت السلطات الأردنية أنّ انفجاراً وقع، فجر الجمعة، في مستودع للذخيرة في منطقة غير مأهولة شرقي مدينة الزرقاء التي تبعد 25 كلم شرق العاصمة عمّان، من دون أن يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى، مرجّحة أن يكون ناجماً عن احتكاك كهربائي.

وقال الجيش الأردني في بيان إنّ “انفجاراً وقع فجر اليوم الجمعة، في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء”، مشيراً إلى أنّ “المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان، وقد شكّلت لجنة للوقوف على أسباب الانفجار”.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في بيان إن “انفجاراً وقع في الساعات الأولى من فجر الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلّحة الجيش العربي، يقع شرق مدينة الزرقاء”.

وأضاف أنّ “التحقيقات الأوليّة تشير إلى أنّ الانفجار نتج عن تماسّ كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات”.

وأكّد الوزير أنّه “وفقاً للقيادة العامة فإنه حتّى اللحظة لم تسجّل أي إصابات نتيجة الانفجار”. وسرعان ما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو أظهرت كرة لهب ضخمة ترتفع في سماء مظلمة تلتها أصوات انفجارات عدّة.

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وفرضت السلطات طوقاً أمنياً حول المنطقة القريبة من موقع الانفجار وأغلقت جميع الطرق المؤدّية إليها.

ولاحقاً أعلنت السلطات أنّ فرق الدفاع المدني والجيش سيطرت على الموقف وأخمدت الحريق الذي خلّفه الانفجار، مؤكّدة عدم وقوع أيّ إصابات.

وتضم محافظة الزرقاء التي يقطنها نحو 1,5 مليون أردني عدداً من معسكرات ومستودعات الجيش الأردني.