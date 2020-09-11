شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: «صفر» وفيات بكورونا و517 حالة شفاء جديدة والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الوزارة في بيان لها ، اليوم ،إلى شفاء 517 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض ، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 68,462 .
كما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
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