شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 96 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 96 ألفا و551 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قفزة قياسية في حالات الإصابة الجديدة ليرتفع إجمالي الحالات إلى 4.5 مليون إصابة . وأشارت الوزارة في بيان لها إلى أنه تم تسجيل 1209 حالة وفاة بفيروس " كوفيد-19 " ليصل إجمالي الوفيات في هذا البلد إلى 67 ألفا و271 حالة .

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