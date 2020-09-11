شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا.. 877 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت السلطات الصحية البلجيكية اليوم تسجيل 877 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية. وقالت وزارة الصحة البلجيكية في بيان إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة لتستقر حالات الوفاة عند 9917 حالة فيما ارتفعت الحصيلة الإجمالية للوباء إلى 90568 إصابة بالفيروس التاجي.

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