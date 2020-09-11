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شكرا لقرائتكم بايدن يعترف: ترمب نجح في خلق اتفاق أفضل من نافتا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - قال المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن، الخميس، إن اتفاقية التجارة الأميركية الموحدة التي تفاوض عليها الرئيس دونالد ترمب أفضل من نافتا، وهي صفقة صوّت بايدن لصالحها.
وقال بايدن لمراسل سي إن إن جيك تابر: "إنها أفضل من نافتا".
وتعرض بايدن للانتقادات خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لدعمه نافتا لكنه أصر على أن تصويته لم يكن خطأ. وادعى يوم الخميس أنه عارض نافتا بعد أن صوت لصالحها وأخبر تابر أنه لن يمنح ترمب الفضل في إعادة التفاوض بشأنه على الرغم من فشل إدارة أوباما في القيام بذلك.
ووقع ترمب على اتفاق التجارة بالولايات المتحدة الأميركية (USMCA) ليصبح قانونًا في يناير في خضم محاكمة عزله في مجلس الشيوخ.
وكان قد انتقد نافتا مرارًا وتكرارًا خلال حملته ووعد بإعادة التفاوض على الصفقة التجارية كرئيس ونجح في ذلك.
وأنشأت اتفاقية USMCA الجديدة معايير عمل ومعايير بيئية جديدة للولايات المتحدة والمكسيك وكندا فيما يتعلق بوصول المزارعين إلى أسواق أميركا الشمالية وشرط أن يستخدم مصنعو السيارات المزيد من الأجزاء المصنوعة في أميركا الشمالية. وتمكن ترمب من كسب التأييد للصفقة من المشرعين الديمقراطيين والنقابات العمالية.
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