شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يفضح إصرار الإخوان على"خراب مصر" رغم اصطفاف الشعب خلف قيادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الجماعة منذ إسقاط حكمها فى 2013 ومنهجها الجماعة هو خراب مصر، وهم وضعوا شعار كبير أما أن نحكمها أو نسقطها وهذه هى عقيدتهم وكل مساعهم خلال هذه الفترة الزمنية وحتى الآن هو الإضرار بالدولة المصرية ونشر الشائعات وخلق حكايات وهمية وعرضها بشكل منحاز وإيهام المصريين بوجود مظاهرات هنا أو هناك .

وتابع قائلا "ما نشهده هو فشل ذريع على مدار سنوات والمصريين أصبحوا يعلموا أهداف الجماعه ويرى الكثيرون أن الإخوان لا تؤمن بفكرة الوطن وهى لا تريد سوى أن تحكم مصر أو تحرقها"، مبديا ثقته فى اصطفاف الشعب خلف قيادته السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى وما شهدته مصر من تغيرات عدة كفيل بانحيازنا لهذه القيادة إحداثها استقرار للبلاد افتقدناه لفترة ليست بقليله

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ولفت إلى أن الجماعة تعتمد فى ذلك على ساحات السوشيال ميديا واستخدام الأبواق الموجودة فى الدول المعادية لمصر لتحريف الأكاذيب ونشر الفوضى فى محاولات الدفع نحوها، مشددا أنه تستمر محاولاتهم للفوضى منذ 2013 حتى الآن ويتمنى الإخوان من خلالها أن تندلع الفوضى فى مصر وأن يجدوا لأنفسهم السبيل نحو العودة للحكم مرة آخرى أو الانتقام من المجتمع المصرى الذى أزاحهم.