جهة بني ملال.. 5 وفيات خلال 24 ساعة الماضية بكورونا والسلطات تحذر من التهاون

أعلنت المديرية الجهوية للصحة في جهة بني ملال خنيفرة، أمس الخميس، عن تسجيل 153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجهة، توزعت ما بين أقاليم الجهة الخمسة؛ بني ملال 41، وخريبكة 32، وأزيلال 31، وخنيفرة 25، والفقيه بن صالح 24 حالة.

وأوضحت المديرية نفسها أنه جرى تسجيل خمس حالات وفاة، خلال 24 ساعة الماضية، وهو رقم قياسي، منذ بداية انتشار الوباء، حيث سجلت ثلاث حالات في خنيفرة،من بينها أستاذ، وحالة في بني ملال، وحالة في الفقيه بن صالح، ليرتفع عدد الوفيات إلى 48 حالة.

وحذرت السلطات الولائية المواطنات، والمواطنين في جهة بني ملال – خنيفرة من العواقب الوخيمة، التي تتهدد حياتهم جراء التهاون، وعدم احترام الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وشددت السلطات المذكورة، في نداء، وجهته إلى سكان الجهة، على أن “التهاون والتعامل اللامسؤول” فيما يخص احترام الإجراءات الاحترازية، والوقائية، التي اتخذتها السلطات العمومية، سيؤدي حتما إلى تفشي وباء كوفيد- 19 “القاتل، الذي أصبح انتشاره يتهدد حياتنا وحياة أحبتنا…”.