احتجاجات بني تدجيت..القضاء يدين 7 معتقلين بالسجن النافذ والغرامة

قضت المحكمة الابتدائية ببوعرفة، في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس، بالسجن في حق سبعة شباب معتقلين على خلفية احتجاجات عرفتها منطقة بني تدجيت، قبل أيام.

وقال عبد الحق بنقادي، محامي المعتقلين، إنه تم الحكم على المعتقلين السبعة، بالسجن ما بين ثمانية وأربعة أشهر، نافذة.

وفي التفاصيل، حكمت المحكمة على المعتقل بنعزوزي خالد ب8 أشهر حبسا نافذا وألف درهم غرامة، وعلى السعيدي عبد الله ب 6 أشهر حبسا نافذا وألف درهم غرامة، وعلى الراضي محمد ب 3 أشهر موقوفة التنفيذ و500درهم غرامة.

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كما قضت المحكمة بالسجن في حق رضوان كادي ب 5 أشهر حبسا نافذا وألف درهم غرامة، وعلى الشيغيات محمد بشهر واحد حبسا نافذا و500درهم غرامة، وعلى أيوب الشهبي بشهر واحد حبسا نافذا و500درهم غرامة، وعلى الهداجي محمد ب4 أشهر حبسا نافذا وألف درهم غرامة.

وكانت منطقة بني تجيت إقليم بوعرفة، قد عرفت قبل أيام، احتجاج مجموعة من حملة الشواهد من أبناء المنطقة، انتهت باعتقال 7 أشخاص اعتصموا بمقر دائرة بني تجيت، حيث جرى نقلهم نحو سجن بوعرفة.

وكان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان قد عبر في بيان له عن تضامنه المطلق مع عائلات العاطلين المعتقلين على خلفية احتجاجات بلدة بني تجيت إقليم بوعرفة، مطالبا بإطلاق سراح كافة نشطائها المعتقلين.