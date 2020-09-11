رسميا.. نادي الوداد الرياضي يفك ارتباطه بالمدرب الاسباني خوان كارلوس كاريدو

أعلن نادي الوداد الرياضي ،مساء اليوم الخميس ،عن فسخ العقد ،الذي كان يربطه بالمدرب الاسباني خوان كارلوس كاريدو ، بالتراضي .

وأوضح النادي في بلاغ مقتضب أن فسخ العقد يأتي بعد أن توصل كاريدو بجميع مستحقاته المالية، مشيرا الى أنه تم أيضا فسخ العقد الخاص بالمعد البدني بالتراضي.

وعبر نادي الوداد الرياضي عن شكره لكاريدو على كل ما قدمه للفريق خلال مدة انتدابه.