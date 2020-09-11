طقس الجمعة.. أجواء حارة مع سحب منخفضة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة، خاصة خلال الصباح، بالسواحل الوسطى والجنوبية وغرب الواجهة المتوسطية مع أمطار جد خفيفة محليا.

وستتشكل سحب منخفضة خلال الليل والصباح مع كتل ضبابية أو ضباب بالقرب من السواحل . كما ستتشكل سحب منخفضة كثيفة فوق السواحل الوسطى والجنوبية وغرب الواجهة المتوسطية مع نزول أمطار جد خفيفة محليا لا سيما خلال الصباح.

وسيبقى الطقس مستقرا مع سحب عليا غرب البلاد . كما سيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية الى قليلة السحب بباقي المناطق.

وستهب الرياح قوية نوعا ما من الشمال بالأقاليم الجنوبية وشرقية بمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 33 درجة بداخل الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 12 و 26 درجة

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بالسفوح الجنوبية-الشرقية، منطقة سوس، السايس، السهول الداخلية، هضاب الفوسفاط ووالماس ، وغرب منطقة طنجة ، وستكون ما بين

16 و 21 درجة بباقي المناطق على العموم.

أما درجات الحرارة العليا،فستتأرجح ما بين 40 و 45 درجة بأقصى الجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 35و 40 درجة

بشمال الاقاليم الجنوبية والسهول الداخلية، هضاب الفوسفاط، السايس ، والسفوح الجنوبية الشرقية ، وما بين 30 و 35 درجة بداخل سوس، جنوب المنطقة الشرقية ، وسهول المحيط الأطلسي ، وما بين 25 و 32 درجة بوسط المنطقة الشرقية، منطقة طنجة، الريف ، مرتفعات الأطلس ، وبالقرب من السواحل.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي سواحل الأطلسي، وقليل الهيجان ما بين كاب سبارتيل والجرف .