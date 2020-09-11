الفيضانات تهدد التراث الإنساني العالمي بالسودان

كشف مارك مايو، مدير الوحدة الأثرية الفرنسية في السودان، لوكالة الأنباء الفرنسية أن منطقة «البجراوية» الأثرية السودانية، التي كانت فيما مضى عاصمة للمملكة المروية، مهددة بالفيضان الأخيرة. إذ قال عالم الآثار الفرنسي إن مفتشي الآثار السودانية بنوا سدودا في المكان بواسطة أكياس معبأة بالرمال واستخدموا المضخات لسحب المياه ومنعها من إتلاف هذه التحفة الأثرية.

وبحسب خبير الآثار الفرنسي، فإنه «لم يسبق أبدا للفيضانات أن بلغت مدينة البجراوية الملكية، التي تبعد 500 م عن مجرى نهر النيل»، وتقع على بعد 200 كلم إلى الشمال من الخرطوم. كما حذر من أنه «إذا استمر ارتفاع منسوب النيل، فقد لا تعود الإجراءات المتخذة كافية». وأضاف أن مواقع أثرية أخرى مهددة بالفيضان على طول مجرى النيل.

يشار إلى أن منطقة البجراوية الأثرية تضم المقبرة حيث أهرامات مروى الشهيرة والمدينة الملكية لهذه الإمبراطورية المركزية التي حكمت من سنة 350 قبل الميلاد إلى سنة 350 ميلادية، وكانت أراضيها تمتد في وادي النيل لمسافة 1500 كلم، من جنوب الخرطوم وصولا إلى الحدود المصرية. ووفقا لآخر بيان لوزارة المياه والري، فقد بلغ منسوب النيل 17.62 مترا، وهو مستوى لم يسجل منذ بدأت عمليات تسجيل منسوب النهر قبل أكثر من مائة عام، حيث أدى إلى استشهاد أكثر من مائة شخص.