4 إصابات في شجار عائلي بقرية الفرعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب 4 أشخاص إثر دهسهم في شجار عائلي نشب في قرية الفرعة، مسلوبة الاعتراف، شرق بلدة كسيفة بمنطقة النقب، قبل ظهر اليوم الجمعة.

ونقل المصابون إلى مستشفى "سوروكا" في مدينة بئر السبع، لتلقي العلاج.

ووفقا للشرطة فإن الشجار وقع بين أبناء عائلة واحدة، قبل ظهر اليوم، استخدمت فيه سيارة لدهس آخرين. وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الشجار.