شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش الأردني يعلن سبب الانفجار بمستودع للذخيرة بالزرقاء والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 12:29 مساءً, 11 سبتمبر 2020 م
المناطق - الرياض
أعلن الجيش الأردني، أن سبب الإنفجار الذي وقع فجر اليوم في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء شمالي العاصمة عمان، ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.
وقال الجيش في بيان صحفي له اليوم ، إن ارتفاع درجات الحرارة أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار، مؤكدا أنه لم ينجم عن الانفجار أي إصابات في الأرواح واقتصرت على أضرار مادية.
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