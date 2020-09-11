شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردني: الانفجار في مستودع الذخائر ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة والان نبدء بالتفاصيل
وقال الجيش في بيان صحفي له اليوم ، إن ارتفاع درجات الحرارة أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار، مؤكدا أنه لم ينجم عن الانفجار أي إصابات في الأرواح واقتصرت على أضرار مادية.
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