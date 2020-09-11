البحرين ترحب بالنتائج "المثمرة" للحوار الليبي في المغرب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت مملكة البحرين، الجمعة، بالنتائج "المثمرة" التي حققتها جلسات حوار فرقاء ليبيا بين وفدي ما يعرف بالمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي، وذلك بمدينة بوزنيقة المغربية.

وانتهت، أمس الخميس، الجولة الأولى من الحوار بين فرقاء ليبيا، بالاتفاق على استئناف اللقاءات خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.

ودعا فرقاء ليبيا في بيان، المجتمع الدولي لدعم جهود المغرب الرامية إلى توفير الظروف الملائمة للوصول إلى تسوية سياسية شاملة في الأزمة الليبية، مما يشير إلى ثمة بوادر تعزز الدبلوماسية ورفض الحرب.

وقالت وزارة خارجية البحرين إن المملكة ترحب بما توصل إليه الحوار من اتفاق شامل حول المعايير والآليات الشفافة والموضوعية لتولي المناصب السيادية في الدولة الليبية بهدف توحيدها.‏

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‏وثمن بيان وزارة الخارجية البحرينية، الجهود الدؤوبة للمغرب في استضافة هذه الجلسات، ودوره الاستراتيجي في إعادة إطلاق الحوار السياسي بين أطراف الصراع الدائر في ليبيا ومساندة شعبها الشقيق على تجاوز هذه الأزمة.

وشدد البيان على ضرورة التزام كافة الأطراف بتفعيل هذا الاتفاق، والتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تضمن وحدة وسلامة الأراضي الليبية وتلبي تطلعات الشعب الليبي في الأمن والسلام والاستقرار.

وكانت فعاليات الحوار الليبي تحت رعاية المملكة المغربية، انطلقت الأحد الماضي، في أحد المنتجعات السياحية ضواحي العاصمة الرباط.