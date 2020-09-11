الجيش الأردني: انفجار الزرقاء ناجم عن ارتفاع درجة الحرارة

أعلن الجيش الأردني، الجمعة، أن الانفجار الذي وقع في أحد مستودعات ذخائر الهاون القديمة، جاء بسبب الارتفاع الشديد في درجة الحرارة.



وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، إن الانفجار وقع فجر اليوم الجمعة، في أحد مستودعات ذخائر الهاون القديمة قيد التفكيك في منطقة الطافح القريبة بمدينة الزرقاء والواقعة في منطقة معزولة غير مأهولة بالسكان.

وأضاف المصدر، في بيان، أنه "لم ينجم عن الانفجار أي إصابات واقتصرت على أضرار مادية، وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار ناتج عن الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، الأمر الذي أدى لحدوث تفاعل في المادة الكيميائية الموجودة داخل إحدى حشوات قذائف الهاون التي أدت لوقوع الانفجار".

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وكان المتحدث باسم الحكومة الأردنية قال فجر الجمعة، إن حادث مدينة الزرقاء ناتج عن وقوع انفجار في مستودع لقنابل مورتر غير صالحة للاستعمال شرقي المدينة.

وأكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني أمجد عودة العضايلة، أن انفجار مدينة الزرقاء نتج عن تماس كهربائي بمستودعات تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات، ولم تسجل أي إصابات نتيجة للانفجار.

من جانبها حذرت مديرية الأمن العام الأردني، من تداول بيانات قديمة وإشاعات حول انفجار الزرقاء.