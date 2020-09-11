نصائح رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات للوصول إلى مجلس نيابى يليق بالمصريين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الناخبين المصريين بالخارج والداخل إلى الاقتراع فى انتخابات مجلس النواب، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الهيئة بمبنى ماسبيرو أمس الخميس.

وتضمنت كلمة المستشار لاشين إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، رسائل مهمة وغالية لكافة المتمتعين بحقوقهم السياسية في ربوع مصر، من أجل الوصول إلى مجلس نيابى يليق بالمصريين ويحقق آمالهم وطموحاتهم، نستعرضها فيما يلى:

الاطلاع على بيانات المترشحين ويدرسوا برامجهم ويقفوا على توجهاتهم وآرائهم وسياساتهم

وقال: "قارنوا ووازنوا وفاضلوا واختاروا الأصلح والأفضل، فصوتكم أمانة لا تعطوه إلا لمن يستحق".

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التوجه في أيام الاقتراع إلى لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لمن يروا فيه خيرا لأنفسهم وأسرهم ولوطنهم.

وقال: "الإدلاء بالصوت التزام أخلاقى وواجب وطنى قبل أن يكون التزاما قانونى فرضه الدستور والقانون".

وقال أيضا: "القعود عن الإدلاء بالصوت نكول عن أداء الأمانة ونقد للعهد الذى قطعناه وأباءنا وأجدادنا مع وطننا".

المشاركة بفاعلية فى انتخابات مجلس النواب

قائلا: "حتى لا يجلس تحت قبة البرلمان العتيق إلا جدير بها قادر على تحقيق آمالكم ونقل رؤاكم إلى المعنيين بها".

كما طالب المستشار لاشين إبراهيم، جميع الناخبين بأن يكونوا على قدر هذا الاستحقاق بالإقبال الحاشد على لجان الاقتراع من أجل الوصول إلى مجلس نيابى قادر على إنجاز مسيرة مصر الحديثة.