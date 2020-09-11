رئيس جامعة أسوان: 8 مؤسسات علمية تشارك في مشروع "دبلومة التغيرات المناعية"

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:
اجتمع الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم الأحد، بفريق مشروع منح درجة "دبلومة لطلاب الدراسات العليا في التغييرات المناعية والقائمة على التعليم والتعلم الهجين".
قال الدكتور أحمد غلاب، إن المشروع يقام بمشاركة جامعة أسوان وجامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس ودمنهور بمصر و3 جامعات أوروبية من ألمانيا وفرنسا واليونان في إحدى مشروعات الاتحاد الأوروبي لمنح درجة "دبلومة لطلاب الدراسات العليا في التغييرات المناعية والقائمة على التعليم والتعلم الهجين.
وأضاف الدكتور غلاب أن فعاليات المشروع تبدأ خلال شهر نوفمبر المقبل ولمدة 3 سنوات ويهدف المشروع إلى عدة أهداف منها: إنشاء معمل TLC لتحقيق التعليم والتعلم الهجين، وإقامة روابط تعليمية وبحثية بين الجامعات الأوروبية بألمانيا وفرنسا واليونان والمصرية ومنها جامعة أسوان.
وأوضح الدكتور أحمد غلاب، أن المشروع يهدف إلى رفع كفايات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ورفع المقدرة التعليمية للطلاب، وكذلك سد الفجوة بين الأكاديميين والمجتمع المدني بهدف خدمة وتنمية البيئة من خلال "الاقتصاد الاجتماعي" الذى يهدف إلى علاج المصابين والحد من انتشار أمراض المناعة، وزيادة دافعية الدارسين من خلال فتح سوق العمل لهم من خلال منحهم تلك الدبلومة وأعضاء هيئة التدريس المشاركين في المشروع من جامعة أسوان.
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