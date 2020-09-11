اليوم.. افتتاح أعمال تطوير مسجدين في قنا بتكلفة 3.5 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

أفاد مصدر مسئول في مديرية الأوقاف بقنا، بأن اليوم الجمعة، سيجري افتتاح أعمال إحلال وتجديد مسجدين بمحافظة قنا، وذلك في إطار خطة الحكومة المصرية لدعم وتطوير بيوت الله بأحدث الإمكانات.

أضاف المصدر لمصراوي أنه جرى إحلال وتجديد المسجدين بتكلفة بلغت 3.5 مليون جنيه.

وأوضح أن المساجد هي "الحاكم بمدينة قوص بتكلفة بلغت مليون و800 ألف جنيه، على نفقة وزارة الأوقاف، على مساحة بلغت 315 مترًا، ومسجد الصوامعة القمانة بنجع بشمال قنا بمبلغ مليون و772 ألف جنيه من قبل الوزارة على مساحة 180 مترًا.