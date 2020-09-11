المغرب/ تمديد حالة الطوارئ الصحيّة للمرّة الخامسة

مددت الحكومة المغربية، أمس الأربعاء، حالة الطوارئ الصحيّة شهرا إضافيا لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وفق ما ذكرته الأناضول. وهذا هو التمديد الخامس لحالة الطوارئ الصحيّة منذ فرضها لأول مرة في 20 مارس الماضي كوسيلة لـ"إبقاء كورونا تحت السيطرة".

وقال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، عبر "تويتر"، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إنه "تمت المصادقة أمس على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد حتى 10 أكتوبر 2020".

وبموجب الطوارئ الصحية، يمكن للحكومة اتخاذ تدابير استثنائية للحد من تداعيات جائحة كورونا على عدة مستويات. ومن بين التدابير، التخفيف التدريجي للحجر الصحي عبر مراحل أخذا بعين الاعتبار التفاوت الحاصل في الوضعية الوبائية بين جهات وأقاليم المملكة.