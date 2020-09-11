الصين: لا وفيات أو إصابات بعدوى محلية بكورونا وتسجيل 15 إصابة وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات بعدوى محلية مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 15 إصابة وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85168 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة، في تقريرها اليومي، أن الإصابات الوافدة من الخارج جاءت بواقع 8 حالات في شنجهاي و4 حالات في مقاطعة قوانغدونغ وحالة واحدة في كل

من مقاطعات لياونينغ وسيتشوان وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 2619 حالة غادر منها 2462 حالة المستشفيات بعد شفائهم.وأضافت اللجنة أن 19 شخصا غادروا المستشفيات أمس بعد تماثلهم للشفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 80377 شخصا، مشيرة إلى أن 6709 أشخاص كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية، وذلك بعد مغادرة 308 أشخاص الملاحظة الطبية أمس.وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 22 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغت 311 حالة منها 309 حالات وافدة.وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 4913 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 99 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 496 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4582 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 475 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.