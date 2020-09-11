رئيس قبرص: قمة كورسيكا فرصة لتقييم التطورات والتفكير في خطواتنا

قال رئيس قبرص نيكوس أناستاسياديس" إن قمة دول الاتحاد الأوروبي السبع المطلة على البحر الأبيض المتوسط التي عقدت في جزيرة كورسيكا الفرنسية منحتنا فرصة مناسبة لتقييم التطورات الجديدة، والتفكير في خطواتنا على ضوء انعقاد المجلس الأوروبي أواخر سبتمبر".
كتب الرئيس أناستاسياديس في حسابه على تويتر - وفقا لوكالة الأنباء القبرصية (سي إن إيه) اليوم - "شكراً لك صديقي العزيز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على استضافة قمة دول الاتحاد الأوروبي السبع المطلة على البحر الأبيض المتوسط، لقدتم منحنا فرصة مناسبة لتقييم جميع التطورات الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي في الاتحاد الأوروبي وفي منطقتنا، والتفكير ملياً في خطواتنا على ضوء المجلس الأوروبي القادم".
وكان رؤساء دول وحكومات فرنسا واليونان وقبرص ومالطا وإيطاليا واسبانيا والبرتغال قد اجتمعوا أمس في جزيرة كورسيكا الفرنسية لبحث الاستفزازات التركية غير المقبولة.
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