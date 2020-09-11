انطلاق مفاوضات السلام بين طالبان وكابول غدًا

أكد المتحدث باسم وفد طالبان محمد ناين وردار انطلاق الاجتماع الافتتاحي للمحادثات الأفغانية المرتقبة غدا السبت.

وقال القصر الرئاسي الأفغاني في بيان - أوردته وكالة أنباء خاما برس الأفغانية اليوم الجمعة إن وفده سيتوجه إلى مقر المفاوضات لحضور الاجتماع الأولي للمحادثات التي طال انتظارها.

وبحسب البيان، يمثل حكومة كابول كلا من عبد الله عبد

الله رئيس المجلس الأعلى للمصالحة الوطنية ومحمد حنيف أتمار وزير الخارجية بالوكالة وعبد السلام رحيمي الممثل الخاص للرئيس لشؤون السلام وسيد السادات منصور نادري وزير الدولة لشؤون السلام.وجاء هذا الإعلان بعد تحقيق انفراجة في أزمة بشأن تنفيذ المحادثات الأفغانية الداخلية، حيث استجابت حكومة أفغانستان لمطالب طالبان وأطلقت سراح سجناءهم.وأشارت مصادر مطلعة إلى أن أفغانستان لم تفرج عن ستة على الأقل من سجناء طالبان "المتشددين" بعد بسبب اعتراضات الحكومتين الأسترالية والفرنسية لتورط هؤلاء المسلحين في قتل رعايا دوليين.ونقلت حكومة كابول عناصر طالبان الستة "المتشددين" - الذين تربطهم صلات مباشرة بقتل الرعايا الأجانب من سجن كابول إلى مقر المفاوضات أمس، في محاولة لمراقبتهم عن كثب، ولكن لا يزال مصيرهم غير مؤكد.