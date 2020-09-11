وزير الخارجية الأمريكي يزور قبرص غًدا

أعلنت السلطات القبرصية، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سيزور قبرص غدا السبت لإجراء محادثات مع الجانب القبرصي.



وأوضحت السلطات، حسبما نقلت صحيفة (سايبرس ميل) القبرصية، أنه تم الاتفاق على

زيارة بومبيو لقبرص خلال اتصال هاتفي أجرى الليلة الماضية بين وزير الخارجية القبرصي نيكوس خريستوليديس ونائب مساعد وزير الخارجية الامريكي للشؤون الأوروبية والآسيوية، فيليب ريكر، إذ بحثا التطورات الأخيرة في منطقة شرق البحر المتوسط وقضايا أخرى تتعلق بالاتحاد الأوروبي والمصالح المشتركة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بومبيو أرجأ زيارة كان من المخطط القيام بها لقبرص مطلع العام الجاري بسبب تصاعد حدة التوترات بين أمريكا وإيران.