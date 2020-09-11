مقطع صوتي لترامب يسبب حيرة وقلق.. هل كشف حقاً عن سلاح نووي جديد؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - مع اقتراب مع موعد الانتخابات الرئاسية للسباق إلى البيت الأبيض، لا بد أن تبرز كالعادة مفاجآت لكلا المرشحين قد تحدث نوعاً من تغير في المزاج الانتخابي سلباً أو إيجاباً.

آخر هذه المفجآت كان ما كشفه “بوب وودورد” في كتابه الجديد “غضب”، الذي أثار الكثير من الجدل، خصوصاً فيما نقله “وودورد ” عن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي تباهى فيها سيد البيت الأبيض للصحافي بشأن نظام أسلحة نووية محتمل “لم يملكه أحد من قبل”.

ويبدو أن ترامب كشف معلومات دفاعية بالغة السرية في واحدة من 17 مقابلة مسجلة أجراها وودورد مع الرئيس الاميركي أوردها في كتابه الذي يحمل عنوان “غضب”، أثارت الكثير من الحيرة والقلق في في أوساط المحللين العسكريين في أنحاء العالم.

ويقول ترامب إن حكومته أنشأت نظام أسلحة لا يعرف أحد شيئا عنه، ولا حتى قادة روسيا والصين، وألمح إلى إنه “نووي”.

وفي حال ثبتت صحة هذا التصريح، فمن شأنه أن يحدث هزة في سياسات القوى العظمى ويؤجج سباق التسلح.

لكن مقطع المقابلة الصوتية المؤلف من 54 كلمة والمسجل في 5 كانون الأول 2019 والذي أصدره وودورد مع الكتاب، يثير الحيرة بقدر ما يكشف من معلومات، إذ عندما يقول ترامب “نووي” يتوقف في منتصف الكلمة، كما لو كان يصحح لنفسه، ثم يقول “نظام أسلحة”.

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ويضيف “لدينا أمور لم ترها أو تسمع عنها حتى. لدينا أمور لم يسمع عنها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين ولا (الرئيس الصيني) شي (جينبينغ) لا أحد. ما نملكه لا يصدق”.

وأوضح وودورد أنه تأكد بشكل منفصل مع مصادر أن الولايات المتحدة لديها سلاح سري جديد، لكنه لم يذكر ما إذا كان نوويا أم لا.

لكن خبراء الأسلحة يقولون إنهم غير متأكدين ما إذا كان الامر الذي تحدث عنه ترامب صحيحا أم أنه كان مجرّد محاولة جوفاء للتباهي، وهو أمر معروف عن الرئيس الأميركي.

قال هانز كريستنسن، مدير مشروع المعلومات النووية في اتحاد العلماء الأميركيين، إنه يمكن أن يكون رأسا نوويا منخفض القوة “دبليو 76-2” استخدم للمرة الاولى على غواصة نووية في كانون الثاني، بعد شهر من ذكر ترامب الامر لوودورد.

أما شيريل روفر، عالمة نووية أخرى، فقالت إن تلك التصريحات يمكنها أن تشير إلى رأس حربي جديد قيد التطوير، وهو “دبيلو 93” الذي كشف عنه البنتاغون في وقت سابق من هذا العام.

ويعتقد آخرون أن ترامب لم يقصد أسلحة نووية على الإطلاق. فقد جاءت التصريحات في الفترة التي بدا فيها أن روسيا والصين أخذتا زمام المبادرة في تطوير صواريخ “أفانغارد” التي تفوق سرعتها سرعة الصوت والتي يكاد يكون من المستحيل مواجهتها في الوقت الحالي.