بسبب احتكاك كهربائي.. انفجارات تهز مستودع للذخيرة في “الزرقاء” الأردنية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، مقاطع فيديو تظهر انفجارات هزت مدينة الزرقاء شرق العاصمة عمان، وعلى الفور فرضت السلطات طوقاً أمنياً حول المنطقة القريبة من موقع الانفجار وأغلقت جميع الطرق المؤدّية إليها.

من جانبها أكدت السلطات الأردنية أنّ انفجاراً وقع فجر اليوم الجمعة في مستودع للذخيرة في منطقة غير مأهولة شرقي مدينة الزرقاء التي تبعد 25 كلم شرق العاصمة عمّان، من دون أن يسفر عن سقوط قتلى أو جرحى، مرجّحة أن يكون ناجماً عن احتكاك كهربائي.

وقال الجيش الأردني في بيان إنّ “انفجاراً وقع فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء”، مشيراً إلى أنّ “المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان، وقد شكّلت لجنة للوقوف على أسباب الانفجار”.

من جهته، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة في بيان إن “انفجاراً وقع في الساعات الأولى من فجر الجمعة بمستودع يحتوي على قنابل مورترز غير صالحة للاستعمال تابع للقوات المسلّحة الجيش العربي، يقع شرق مدينة الزرقاء”.

وأضاف أنّ “التحقيقات الأوليّة تشير إلى أنّ الانفجار نتج عن تماسّ كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات”.

وأكّد الوزير أنّه “وفقاً للقيادة العامة فإنه حتّى اللحظة لم تسجّل أي إصابات نتيجة الانفجار”.

Advertisements

ولاحقاً أعلنت السلطات أنّ فرق الدفاع المدني والجيش سيطرت على الموقف وأخمدت الحريق الذي خلّفه الانفجار، مؤكّدة عدم وقوع أيّ إصابات.

وتضم محافظة الزرقاء التي يقطنها نحو 1,5 مليون أردني عدداً من معسكرات ومستودعات الجيش الأردني.

وأغلقت الأجهزة الأمنية مداخل ومخارج مكان وقوع الحادث، ليتسنى لكوادر الدفاع المدني الوصول إلى الحريق، وأكدت مصادر طبية عدم وصول أية إصابة إلى المستشفيات حتى هذه اللحظة.

كما صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي أن انفجاراً وقع فجر اليوم الجمعة في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك القريبة من مدينة الزرقاء.

وأكد المصدر أن المستودعات التي وقع فيها الانفجار تقع في منطقة غير مأهولة بالسكان، وشكلت لجنة للوقوف على أسباب الانفجار.

ودعت القوات المسلحة إلى عدم تداول المعلومات غير الصحيحة إلا من المصادر الرسمية، وسنوافيكم بأية تفصيلات لاحقاً.