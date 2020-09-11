جيش النظام يعلن التصدي لغارات إسرائيلية على مدينة حلب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 11 - سبتمبر - 2020 10:29 صباحًا

أعلنت وسائل إعلامية موالية للنظام السوري، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي على مدينة حلب في وقت مبكر من فجر اليوم الجمعة وأسقطت عددا من الصواريخ الإسرائيلية قبل أن تصل إلى أهدافها، وفق ما أكدت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا.

ويعد هذا الهجوم هو الأحدث الذي أعلنت دمشق أن إسرائيل شنته شمال البلاد. وكان مسؤولو دفاع إسرائيليون أكدوا في الأشهر الأخيرة أن تل أبيب ستصعد حملتها على إيران في الأراضي السورية، حيث وسعت طهران وجودها العسكري بمساعدة جماعات تقاتل بالوكالة عنها.

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ونقلت وكالة رويترز عن مصدر استخباراتي بالمنطقة أن إسرائيل تكثف غاراتها في وقت يتركز فيه اهتمام العالم والمنطقة، بما فيها سوريا، على جائحة كورونا.

واعترفت إسرائيل بتنفيذ عشرات الغارات داخل سوريا على مواقع لجيش النظام ومواقع لمليشيات إيرانية ولبنانينة داخل الأراضي السورية منذ بدء الحرب بها في 2011.

وفي مطلع الشهر الحالي، قالت وسائل الإعلام التابعة للنظام السوري، إن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ إسرائيلية أطلقت باتجاه مطار التيفور، بمحافظة حمص، وأسقطت معظمها، وذلك غدة قصف إسرائيلي تسبب في مقتل 10 مقاتلين موالين لقوات النظام.