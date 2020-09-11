كتب هاني نصر العربي في الجمعة 11 سبتمبر 2020 10:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر الجيش السنغالي: إصابة 100 جندي بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الجيش السنغالي، عن إصابة نحو 100 جندي من قواته التي كانت مشاركة بقوة في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) في جامبيا، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مسؤول بإدارة العلاقات العامة في الجيش السنغالي، إنه تم اكتشاف إصابة الجنود؛ عقب إجراء فحوصات لأكثر من 600 جندي؛ وذلك لدى عودتهم إلى البلاد.

وبحسب آخر إحصاءات وزارة الصحة السنغالية، سجلّت البلاد 14150 إصابة مؤكدة بكورونا منذ مارس الماضي، و293 حالة وفاة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.