الأمم المتحدة تبدي استعدادها لتقديم 'مساعدة فنية' بمكافحة الفساد في العراق

أبدت الأمم المتحدة، استعدادها لتقديم "مساعدة فنية" للعراق في مجال مكافحة الفساد، وفيما دعت إلى حماية "استقلالية" مفوضية الانتخابات، أكدت أنها مكلفة بتقديم المشورة والدعم الفني للمؤسسات العراقية لإجراء عملية الاقتراع.

يتبع...

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