استجابة لحالة ابو كاظم الانسانية التي عرضتها قناة السومرية، باشرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأرسال فريق البحث الاجتماعي لمكان سكن تلك الاسرة من اجل شمولهم براتب شبكة الحماية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: وزارة العمل ترسل فريقا لـ 'ابو كاظم' من اجل تخصيص راتب له‎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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