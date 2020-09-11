الكشف عن أسباب انفجار مدينة الزرقاء الأردنية

وأضاف العضايلة أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار نتج عن تماس كهربائي في المستودعات التي تقع في منطقة معزولة وغير مأهولة بالسكان، وتخضع للمراقبة المباشرة بواسطة الكاميرات".
وتابع: "وفقا للقيادة العامة للجيش الأردني، فإنه حتى اللحظة لم تسجل أي إصابات نتيجة الانفجار".
وصرح مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني، أنه لم تقع أي إصابات في حادث الانفجار الذي وقع في أحد مستودعات الذخائر قيد التفكيك بمدينة الزرقاء.
وأضاءت ألسنة اللهب الضخمة ليل الصحراء، وأمكن رؤيتها من مسافة بعيدة بلغت حد العاصمة عمان الواقعة على بعد 35 كيلومترا باتجاه الجنوب الغربي.
وقالت نبيلة عيسى، وهي ربة بيت وأم لخمسة أطفال وتقيم في مدينة الزرقاء: "شعرنا وكأن زلزالا وقع. ارتجت النوافذ وتطاير الزجاج وبدأ أولادي يصرخون"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وبحسب الوكالة، أغلقت قوات الأمن الزرقاء الصناعية الواسعة التي يقطنها 1.5مليون نسمة، ومنعت السيارات من دخولها أو الخروج منها.
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