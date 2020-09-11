للموز الأحمر فوائد صحية مذهلة تعرّفوا إليها!

وتوفر موزة حمراء واحدة نحو 90 سعرة حرارية بالإضافة إلى 21 غراما من الكربوهيدرات و1.3 غرام من البروتين والبوتاسيوم وفيتامين "ب 6" وفيتامين "ج" والمغنيزيوم وغيرها من العناصر المفيدة.

وبحسب صحيفة "healthline" المتخصصة بالغذاء والصحة، يقدم الموز الأحمر الكثير من الفوائد الصحية والغذائية للجسم وهي: