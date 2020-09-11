للموز الأحمر فوائد صحية مذهلة تعرّفوا إليها!

تتعدد الفوائد الصحية التي يقدمها الموز الأحمر للجسم، نظرًا لاحتوائه على عدد كبير من العناصر الغذائية المفيدة، مثل البوتاسيوم والماغنسيوم والألياف، والتي تساعد في الحفاظ على صحة للجسم، كما يمتاز بمذاقه الحلو، ويعتبر من أشهر الفواكه الموجودة في جنوب شرق آسيا.
وتوفر موزة حمراء واحدة نحو 90 سعرة حرارية بالإضافة إلى 21 غراما من الكربوهيدرات و1.3 غرام من البروتين والبوتاسيوم وفيتامين "ب 6" وفيتامين "ج" والمغنيزيوم وغيرها من العناصر المفيدة.
وبحسب صحيفة "healthline" المتخصصة بالغذاء والصحة، يقدم الموز الأحمر الكثير من الفوائد الصحية والغذائية للجسم وهي:
-خفض ضغط الدم
-مضاد للأكسدة
-إنعاش جهاز المناعة
معزز لصحة العين
-داعم للجهاز الهضمي
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