الرافدين يعلن دفع وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي الداخلية

أعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن دفع وجبة جديدة من سلف الموظفين ومنتسبي وزارة الداخلية.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم رفع وجبة جديدة من سلف موظفي الدولة ومنتسبي وزارة الداخلية عن طريق بطاقة الماستر كارد".
وأضاف أن "منح هذه السلفة يكون بواسطة التقديم عليها الكترونيا ومن خلال الرابط https://qi.iq/loans".
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