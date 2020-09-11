شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد مقاعد ممثلى المرأة والشباب وذوى الإعاقة بقوائم "النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد قانون مجلس النواب الجديدة، أعداد مقاعد المترشحين في القوائم من الفئات التي ميزها الدستور إيجابيا لتمثيلها في المجلس، وهم (المرأة، المسيحيين، العمال والفلاحين، ذوي الإعاقة، المصريين بالخارج، الشباب).

وفي هذا الصدد، نصت المادة (4) من القانون على أن تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، يخصص لدائرتين منهما عدد (42) مقعدا لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخيرتين عدد 100 مقعدا لكل منها، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها ولكل محافظة، وينتخب عن كل دائرة منها عدد من الأعضاء الذى يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.

وتنص المادة (5) على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددا من الاحتياطيين مساويا له، ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 42 مقعدا الأعداد والصفات الآتية على الأقل:

1 - ثلاثة مترشحين من المسيحيين.

2 - مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

3 - مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.

4 - مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

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5 - مترشحان اثنان من الشباب. على أن يكون من بين أصحاب هذا الصفات أو من غيرهم (21) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد 100 مقعدا الأعداد والصفات الآتية:

1 - تسعة مترشحين من المسيحيين.

2 - ستة مترشحين من العمال والفلاحين.

3 - ستة مترشحين من الشباب.

4 - ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

5 - ثلاثة مرشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

6 - على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (50) امرأة على الأقل.

وفى جميع الأحوال يجب أن يتوفر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الاعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية للشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة، ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أو أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.