الدار البيضاء..قنينات أوكسجين تتسبب في انفجار قوي بمصحة الأندلس

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اهتزت مصحة الأندلس، قبل قليل، بالدار البيضاء، على وقع انفجار قنينات الأوكسيجين، ما تسبب في أضرار مادية جسيمة، فيما لم يعلن عن أي إصابات لحدود اللحظة.
وبحسب المعطيات المتوفرة ل” اليوم24″ فإنه سمع ذوي انفجار بالمصحة، خلف حالة من الرعب في صفوف الأطر الطبية، والمرضى.
وسارعت عناصر الوقاية المدنية إلى مكان وقوع الحادث لتقديم المساعدة ورصد الخسائر، فيما باشرت العناصر الأمنية والسلطات المحلية إجراءاتها القانونية لمعرفة أسباب الإنفجار.
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