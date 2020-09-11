الويلزي غاريت بيل خارج حسابات ريال مدريد

أكدت تقارير صحفية، اليوم بأن نادي ريال مدريد يسارع الزمن من أجل التخلص من اللاعب الويلزي غاريت بيل.

وكان الويلزي قد خرج نهائيا من تشكيلة المدرب زين الدين زيدان، في المباريات الأخيرة التي خاضها الفريق بجميع المسابقات الموسم المنصرم.

وأكدت تقارير انجليزية ألبوم بأن ريال مدريد سيلجأ لخيار لم يكن متوقعا من أجل التخلص من اللاعب، في ظل تعنته برفقة وكيله في الخروج من سانتياجو برنابيو.

وبحسب صحيفة ديلي تيليغراف الانجليزية، فإن ريال مدريد مستعد لدفع 50٪ من راتب بيل، من أجل تمهيد الطريق لعودته إلى للدوري الانجليزي.