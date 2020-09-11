الخلافات تؤجل انطلاقة الدوري الإسباني

رضخت رابطت الدوري الإسباني لكرة القدم للإتحاد المحلي وستعيد توزيع مباريات الدوري الإسباني إلى يومي السبت والأحد، بدلا من الجمعة.

وأجلت أول مباراة في الموسم الجديد للدوري الإسباني بعد أن قرر قاض بالاتحاد الإسباني لكرة القدم أن المباريات لا يمكن إقامتها يومي الجمعة أو الاثنين، كما تم تعديل مواعيد مباريات أخرى بسبب خلاف على مواعيدها بين الاتحاد ورابطة الليغا.

وسفتتح الدوري بمباراة إيبار وسلتافيغو السبت على الساعة الرابعة عصرا.

وأكد الاتحاد الإسباني في بيان أنه تفاديا للأضرار الرياضية التي لا يمكن إصلاحها من قبل الاتحاد الإسباني، أعادة الرابطة برمجة المباريات المقررة الجمعة والاتنين في هذه المرحلة الأولى.

ومن المقرر أن تصدر محكمة في مدريد حكمها في الأول من أكتوبر حول أهلية صاحب قرار برمجة المباريات في الدوري، ووضع حد لنزاع مستمر منذ أكثر من سنة.