بيت حنينا: مقتل شاب جراء شجار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل شاب، أمس، الخميس، خلال شجار عنيف في بيت حنينا بالقدس المحتلة.

ويبلغ الشاب من العمر 26 عامًا.

وقالت نجمة داوود الحمراء إنها تلقّت بلاغًا حول شجار عنيف في ببيت حنينا في القدس، وجراء هذا الشجار توفي شاب (26 عامًا)، وعليه هرعت طواقم الإسعاف لتقديم الإسعافات وعمليات الإنعاش لشاب، ولكن المحاولات باءت بالفشل وأعلن عن وفاته".

ولم يذكر البيان أين تركّزت إصابة الشاب أو إن كانت جراء إطلاق نار أو أداة حادّة.

بينما قالت الشرطة إنّها وصلت إلى المكان "بعد فوات الأوان" وإن المشتبه به هرب.