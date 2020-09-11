سخنين: وفاتان تأثرا بكورونا في 48 ساعة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - توفي مؤذّن جامع النّور في مدينة سخنين، الحاج حسين أحمد عثمان، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، صباح اليوم الجمعة.

ودعا النائب السابق، مسعود غنايم، في حديثه لـ"عرب 48" الأهل في سخنين وكافة بلداتنا العربية إلى الالتزام بتعليمات الصحة والسلامة، وعدم الاستهتار بها، حفاظا على سلامة الجميع.

وحذر من نتائج يُنذِرُ بالخطر سيدفعها المجتمع العربي ما لم يلتزم بتعليمات السلامة والوقاية من فيروس كورونا.

ومما يذكر أن هذه ثاني وفاة تأثرا بكورونا في سخنين خلال يومين، إذ توفي الحاج محسن فايز طربيه عن عمر ناهز 80 عاما، يوم أمسِ الخميس.

وأفادت الناطقة بلسان مستشفى "بوريا" بالقرب من طبرية، صباح اليوم، أنه "في القسم المخصص لعلاج مرضى كورونا في المستشفى، يتلقى 21 مصابا بالفيروس العلاج، وحالتهم الصحية كالآتي: 6 مصابين بحالة حرجة، 8 مصابين بحالة محفوفة بالخطر و7 بحالة طفيفة. وتوفي منهم رجل (53 عاما) من سكان سخنين كان في قسم كورونا، ومما يذكر أنه ليست لديه أي أمراض سابقا".