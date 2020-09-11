وفاة نجمة 'Game of Thrones'

توفيت الممثلة البريطانية ديانا ريغ، المعروفة بدورها في العملين الفنيين الشهيرين "ذي أفنجرز" و"غيم أوف ثرونز"، الخميس، عن عمر ناهز 82 عاما، وفق ما أعلن وكيل أعمالها.
من جانبها قالت ابنة الراحلة، الممثلة رايتشل ستيرلينغ: "والدتي الحبيبة توفيت بسلام خلال النوم صباح اليوم. لقد ماتت بسبب سرطان جرى تشخيص إصابتها به في آذار، وهي أمضت أشهرها الأخيرة في التفكير بفرح في حياتها الرائعة المليئة بالحب والضحك وبفخر عميق بمهنتها"، مضيفة "من المستحيل أن نعبر عن مدى الاشتياق الذي سنشعر به تجاهها".
واشتهرت ديانا ريغ عالميا بفضل أدائها شخصية إيما بيل في مسلسل "ذي أفنجرز" في ستينات القرن الماضي، وقد كانت لها مسيرة لامعة أيضا في المسرح.
ونالت الممثلة مكافآت بارزة عدة بفضل أدائها شخصية ميديا من الميثولوجيا الإغريقية في المسرحية التي تحمل الاسم عينه للمؤلف يوريبيديس وشخصية "الأم شجاعة" للمسرحي الألماني برتولت بريشت.
كذلك حققت ديانا ريغ حضورا قويا بالنسبة للأجيال الجديدة من المتابعين بفضل أدائها شخصية أولينا تيريل في مسلسل "غيم أوف ثرونز" أو "صراع العروش".
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