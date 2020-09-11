أكد الديوان الأميري الكويتي، استقرار صحة أمير البلاد صباح الأحمد الجابر الصباح، نافيا الشائعات المتداولة حول تدهور حالته الصحية ووفاته. وأشار الديوان الأميري إلى أن الأمير البالغ 91 عاما يتلقى حاليا العلاج الطبي المقرر في الولايات المتحدة. وأضاف أن الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوبة لأمير البلاد "غير صحيحة". وأهاب الديوان الأميري بالجميع تحري الدقة واستيفاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من المصادر الرسمية.



وكان أمير الكويت قد غادر البلاد في 23 تموز الماضي إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج عقب خضوعه لجراحة في الكويت. وكان أمير الكويت قد غادر البلاد في 23 تموز الماضي إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج عقب خضوعه لجراحة في الكويت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعليق رسمي على أنباء تدهور صحة أمير الكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.