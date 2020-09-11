بومبيو إلى قبرص السبت لـ"لجم" أطماع أردوغان في شرق المتوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، تركيا إلى سحب قواتها من منطقة المتوسط لخفض التوتر القائم مع قبرص واليونان، عشية زيارة إلى نيقوسيا يوم غد السبت.

وقال بومبيو إنه يسعى خلال زيارته إلى قبرص للتوصل إلى حل سلمي ينهي التوتر المتزايد في المنطقة.

ونشرت تركيا التي تبحث عن احتياطات الغاز والنفط في مياه تطالب بها اليونان، العضو في حلف شمال الأطلسي، سفينة استكشافية الشهر الماضي مدعومة بفرقاطات عسكرية.

وأفاد بومبيو بأن زيارته لقبرص ستأتي استكمالا لاتصالات أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.

وقال بومبيو للصحفيين من طائرته: "يجب حل النزاع بطريقة دبلوماسية وسلمية"، مضيفا: "لذلك سأعمل على هذا الأمر في محاولة للتأكد من أنني أفهم الأخطار المرتبطة به من وجهة نظر القبارصة".

وأشار بومبيو إلى دور ألمانيا في السعي لخفض التوتر، كما لعبت فرنسا دورا أساسيا في النزاع البحري، إذ دعمت بشدة اليونان وقبرص.

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وأعرب عن أمله بأن يكون هناك حوار حقيقي وأن يتم سحب العتاد العسكري ليكون من الممكن عقد هذه المحادثات.

وتأتي زيارة بومبيو بعد وقت قصير على رفع الولايات المتحدة الحظر المفروض منذ عقود على قبرص، ما أثار حفيظة تركيا.

وتواكبت دعوة وزير الخارجية الأمريكي مع تهديد الاتحاد الأوروبي بوضع قائمة عقوبات على تركيا ما لم تتراجع عن تحركاتها الأحادية الاستفزازية في شرق البحر المتوسط.



وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لاتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية ضد تركيا إذا رفضت أنقرة الدخول في حوار لتخفيف حدة التوتر الذي تصاعد بعد إرسال سفينة مسح تركية للتنقيب عن النفط والغاز في منطقة تطالب بها أيضا اليونان.

واحتلت تركيا الشطر الشمالي من قبرص منذ العام 1974 عندما اجتاحته، وأقامت به سلطة غير معترف بها دوليا.